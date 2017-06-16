Джибути обвинила Эритрею в оккупации

2017-06-16 18:44 | www.oxu.az | 2

Восточноафриканское государство Джибути обвинило соседнюю Эритрею в оккупации спорных территорий, которые республика считает своими.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, c соответствующим заявлением в пятницу, 16 июня, выступил министр иностранных дел Джибути Махамуд Али Юсуф (Mahamoud Ali Youssouf).

По словам Юсуфа, это произошло после того, как Катар вывел из этого региона своих миротворцев 12 и 13 июня. В то же время там были размещены эритрейские военные.

«Сейчас они контролируют гору Думейра и остров Думейра. Это является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН», — заявил министр, отметив, что Джибути уже подала жалобы США и Африканскому союзу.

Катар отозвал своих миротворцев с границы между Эритреей и Джибути после того, как последняя объявила о снижении уровня дипломатических отношений с Дохой. Таким образом республика последовала примеру Саудовской Аравии и ряда других арабских стран, решивших разорвать отношения с Катаром. Такие меры там объяснили тем, что эмират якобы дестабилизирует внутриполитическую ситуацию в регионе, а также поддерживает терроризм, в том числе группировки «Исламское государство» и «Аль-Каиду».

Пограничный конфликт между Джибути и Эритреей начался в 2008 году, его активная фаза продлилась три дня — с 10 по 13 июня. После того как стороны объявили о прекращении огня, спорные территории заняли войска Эритреи, однако позднее, в 2010 году, на границе были размещены миротворческие войска из Катара.

С.Б.

