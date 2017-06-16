Утвержден азербайджанский состав в совместной с Израилем Межправительственной комиссии

2017-06-16 19:13 | www.apa.az | 2

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава со стороны Азербайджана в совместной с Израилем Межправительственной комиссии.

Как сообщает АПА, сопредседателем со стороны Азербайджана в Совместной комиссии назначен министр образования Микаил Джаббаров.

Министерству иностранных дел поручено оповестить израильскую сторону о составе со стороны Азербайджана в Совместной комиссии.