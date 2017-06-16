ДиКаприо вернул подаренную картину Пикассо из-за дела о хищениях

2017-06-16 18:50 | www.oxu.az | 3

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо вернул картину Пикассо на фоне продолжающегося расследования о хищении денег малайзийского фонда.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что картина стала одной из улик по делу о хищениях компанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB. По данным правоохранительных органов, продюсеры использовали украденные 100 млн долларов США для съемок «Волка с Уолл-стрит».

Малайзийские власти ранее заявили, что предназначенные для развития экономики и культуры Малайзии деньги (в целом более 4,5 млрд долларов) были похищены руководством фонда. Благотворительный фонд ДиКаприо тогда заподозрили в том, что он связан с хищениями на сумму больше 3 млрд долларов.

Ранее в рамках расследования дела о хищении средств из малазийского фонда ДиКаприо вернул полученную статуэтку «Оскар».

A.C.

