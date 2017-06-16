Президент подписал распоряжение о реорганизации АУЯ

2017-06-16 19:03 | www.oxu.az | 2

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о реорганизации Азербайджанского университета языков.

Как сообщает Oxu.Az, согласно распоряжению Азербайджанский университет языков превратится в юридическое лицо публичного права в подчинении Министерства образования.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана проект устава юридического лица и предложения о выполняющих обязанности учредителей.

До тех пор, пока юридическое лицо публичного права не пройдет регистрацию согласно требованиям закона «О госрегистрации и государственном реестре юридических лиц», Азербайджанский университет языков будет продолжать свою деятельность.

С.Б.

