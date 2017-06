Чего хотят азербайджанские женщины? (ВИДЕО)

2017-06-16 18:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - На Lider TV стартует новый проект "Qadınlar nə istəyir?" (Чего хотят женщины?), сообщил Trend Life автор телепроекта Заур Алиев.

"Передача будет посвящена нашим прекрасным женщинам и охватит все сферы их интересов. А этих интересов, как известно, очень много. Чего хотят женщины от мужчин - этим вопросом хоть раз в жизни задавался любой мужчина. Женская логика непобедима и для того, чтобы угадать желания прекрасной половины общества нужно быть каким-то супергероем. Ну, или женщиной. Чего хотят женщины? Это извечный вопрос, ответ на который ищут не только мужчины, но и порой сами женщины. Однако, мы в своей передаче все же попытаемся это сделать", - отметил Заур Алиев.

Первый эфир в воскресенье, 18 июля в 12.00. Повтор – по средам, в 12.30.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)