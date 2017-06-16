Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

2017-06-16 19:58 | www.apa.az | 2

Бывший канцлер Германии Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет.

Как передает АПА, об этом сообщает Bild.

Как пишет издание, Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Коль был канцлером ФРГ с 1982 по 1998 год. Он единственный политик в современной истории Германии, который занимал эту должность четыре срока подряд. Во главе ФРГ Коль вошел в историю как "канцлер единства": он сыграл огромную роль в процессе объединения Европы и Германии и прекращении холодной войны.