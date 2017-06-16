Новые магазины «Maxi.az» открыли свои двери для посетителей – ФОТО

2017-06-16 19:29 | www.oxu.az | 2

Сегодня, 16 июня, еще 2 новых магазина «Maxi.az» открыли свои двери для посетителей в новом формате.

Расположенные по адресу ул. 28 мая 20 и ул. Шарифзаде130 Д, магазины «Maxi.az» ждут вас с широким ассортиментом высоко качественных товаров всемирно известных брендов.

В связи с этим до 18 июня только в новых магазинах «Maxi.az» 28 мая и Ясамал будут действовать специальные цены: кондиционер Meling 25 кв.м.- 399 АЗН, телевизор LG 32- 349 АЗН, фен Bosch- 11 АЗН, cтиральная машина Hotpoint Ariston- 489 АЗН.

«Maxi.az» розничная сеть бытовой техники и электроники с магазинами в Баку, Сумгаите, Гяндже. Здесь Вы можете воспользоваться такими услугами, как:

• Кредит с удостоверением личности (в том числе и на смартфоны, планшеты)

• Программа лояльности Bonus Plus

• Подарочные карты

• Доставка и установка

Вы можете приобрести товары не только в наших магазинах, но также и в онлайн магазине «Maxi.az» и получить за это дополнительные бонусы.

Кроме этого специалисты информационного центра готовы ответить на все ваши вопросы.

Телефон для связи *0900.

С.Б.

