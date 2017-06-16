Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

2017-06-16 19:42 | www.oxu.az | 1

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни в своем доме в Людвигсхафене-ам-Райне.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bild в пятницу, 16 июня. Причина смерти пока не уточняется.

Коль занимал пост председателя немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Одним из главных его достижений на этом посту стало объединение Германии. В 1991 году Коль был избран первым канцлером объединенной страны.

Тем не менее конец его политической карьеры был омрачен коррупционным скандалом, связанным с незаконным финансированием политической партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), председателем которой он был в 1973-1998 годах.

Канцлер уступил свой пост Герхарду Шредеру.

В 2015 году Коль перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава, а также на кишечнике. Из-за осложнений его поместили в больницу в критическом состоянии.

С.Б.

