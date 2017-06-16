Концерт в Международном центре мугама, посвященный Дню национального спасения (ФОТО)

2017-06-16 19:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама состоялся концерт, посвященный Дню национального спасения -15 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

На вечере ученики детской музыкальной школы №22 имени Ниязи представили произведения азербайджанских и мировых классиков - Васифа Адыгезалова, Тофига Гулиева, Муслима Магомаева, Гасана Рзаева, Сергея Разманинова, Фредерика Шопена, Габриэля Форе, Евгения Дога, Эдварда Грига, азербайджанскую народную песню "Сары гялин", мугам "Раст", "Карабах шикестеси" и т.д.

Юные таланты под овации зрителей не только показали свои прекрасные вокальные данные, но и замечательные музыкальные способности игры на фортепиано, скрипке, таре, сазе, балабане и других инструментах.

Концерт был организован при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана, Главного Управления культуры и туризма Баку и Международного центра мугама.