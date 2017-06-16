Реорганизуется Азербайджанский университет языков

2017-06-16 19:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о реорганизации Азербайджанского университета языков.

Согласно распоряжению, Азербайджанский университет языков реорганизуется путем преобразования в юридическое лицо публичного права «Азербайджанский университет языков» в подчинении министерства образования.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана проект устава предусмотренного распоряжением юридического лица публичного права и предложения об осуществляющих полномочия учредителя; в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным распоряжением действующих нормативно-правовых актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным распоряжением и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным распоряжением и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Азербайджанский университет языков продолжит свою деятельность до дня, когда предусмотренное распоряжением юридическое лицо публичного права пройдет государственную регистрацию в порядке, определенном законом Азербайджана «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц».

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с указанным распоряжением и проинформировать об этом Кабинет министров.