Резолюция Европарламента не имеет юридической силы, поскольку Азербайджан не член ЕС - депутат

2017-06-16 19:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Европарламент принял необоснованный документ из-за неинформированности и предвзятости. Есть силы, которые хотят испортить отношения между Азербайджаном и ЕС, сказал глава азербайджанской делегации в ПА Евронест, председатель парламентского комитета молодежи и спорта Фуад Мурадов, комментируя принятие Европарламентом резолюции под названием «Дело Афгана Мухтарлы».

Депутат оценил это решение Европарламента как очередной предвзятый шаг против Азербайджана. Напомнив, что отношения между Европарламентом и Азербайджаном и раньше были не гладкими, председатель комитета сказал, что столь поспешное принятие этой резолюции осложняет двустороннее сотрудничество.

«Сегодня вопросы не решаются резолюциями и заявлениями. Неправильно принимать резолюцию по вопросу, который они указали как причину, потому что следствие еще продолжается. Пока нет результата следствия, сказать что-то конкретное невозможно, и выразить мнение можно по завершении следствия. Просто подобные шаги могут расцениваться как давление. Поэтому непонятно столь поспешное принятие резолюции», - сказал Мурадов.

По его словам, диалог – наилучший вариант для решения проблемы. «Любой вопрос должен быть решен путем сотрудничества в рамках диалога. Это оптимальный вариант, который необходимо предпочесть. Мы живем в такое время, когда международное право не дает организациям основание разговаривать языком резолюций или заявлений», - сказал депутат.

Председатель комитета добавил, что, несмотря на это, впервые больше половины депутатов Европарламента предпочли сотрудничество с Азербайджаном. «Хочу верить, что депутаты Европарламента примут во внимание и учтут большие проекты между Азербайджаном и ЕС и откажутся от таких предвзятых действий против нашей страны. Они должны демонстрировать действия и поступки в соответствии с интересами избирателей. Резолюция Европарламента не имеет юридической силы, поскольку Азербайджан не является членом ЕС», - сказал Мурадов.

Депутат добавил, что Азербайджан должен держать в центре внимания этот вопрос, потому что некоторые силы не заинтересованы в развитии сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, являются сторонниками подрыва этих отношений. «Азербайджан – правовое государство и сотрудничает с международными организациями. Азербайджан демонстрирует это не только на словах, а проводимой государственной политикой. Азербайджан выполняет возложенные на него обязательства и заинтересован в сотрудничестве со всеми международными организациями. Однако если противоположная сторона не заинтересована в этом сотрудничестве, то в подрыве двусторонних отношений виноват не Азербайджан. Еще раз хочу отметить, что Азербайджан и ЕС реализуют крупные проекты. Эти силы обязательно должны это учесть, альтернативы этому нет», - сказал депутат.

Напомним, что Афган Мухтарлы был задержан 29 мая сотрудниками Госпогранслужбы Азербайджана при попытке незаконно пересечь государственную границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускных пунктов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)