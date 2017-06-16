Резолюция Европарламента по Азербайджану носит предвзятый характер - депутат

2017-06-16 19:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государство не оказывает никакого давления на политические партии, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), председатель партии "Движение национального возрождения" Фарадж Гулиев.

Руководитель партии сказал, что возглавляет оппозиционную партию, которая осуществляет самую активную деятельность в стране. «За время своей деятельности как партия мы не подвергались какому-либо политическому давлению со стороны власти и не наблюдали каких-то заказных действий против нас со стороны силовых структур», - сказал Гулиев.

По его словам, политическая терпимость, проявляемая к активной оппозиционной партии, показывает, что власть посредством силовых структур не намерена оказывать давление на людей за политическую деятельность. «Если бы такое было, то в первую очередь такое отношение чувствовали такие организации, как наша. Поэтому такая позиция международной организации, опирающаяся на субъективные интересы группы лиц в Азербайджане, несправедлива, но, к большому сожалению, мы часто становимся свидетелями подобных явлений. Нельзя считать справедливым и решением Европарламента с требованием снять обвинения против Афгана Мухтарлы и освободить его. Это вмешательство в правовую сферу Азербайджана и носит предвзятый характер. Дело Афгана Мухтарлы расследуется правоохранительными органами страны, и имеются доказательства, по которым свое слово скажет суд», - сказал депутат.

Фарадж Гулиев считает, что политическая, общественная или другая деятельность индивидуума не предоставляет ему какие-то преимущества перед законом. «Подход Европарламента к этому вопросу похож на требование нарушить этот принцип, что не соответствует никаким нормам международного права», - сказал депутат.

Напомним, что Афган Мухтарлы был задержан 29 мая сотрудниками Госпогранслужбы Азербайджана при попытке незаконно пересечь государственную границу со стороны Грузии в обход контрольно-пропускных пунктов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)