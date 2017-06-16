Утвержден состав совместной с Израилем межправительственной комиссии со стороны Азербайджана
2017-06-16 20:43 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении состава Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля со стороны Азербайджана.
В распоряжении отмечается, что в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль по созданию Совместной комиссии", подписанном 13 декабря 2016 года и утвержденном указом Президента Азербайджана от 23 февраля 2017 года, с азербайджанской стороны утверждается следующий состав Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля:
Сопредседатель комиссии:
Микаил Джаббаров - министр образования
Члены комиссии:
Халаф Халафов - заместитель министра иностранных дел
Сахиль Бабаев - заместитель министра экономики
Яхъя Мусаев - заместитель министра оборонной промышленности
Гюльмамед Джавадов - заместитель министра энергетики
Сейфаддин Талыбов - заместитель министра сельского хозяйства
Рауф Гаджиев - заместитель министра экологии и природных ресурсов
Эльсявяр Агаев - заместитель министра здравоохранения
Адалет Велиев - заместитель министра культуры и туризма
Шахин Багиров - заместитель председателя Государственного таможенного комитета
Ниязи Рагимов - заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам
Рамин Мамедов - заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой
Ариф Мамедов - директор Государственной администраций гражданской авиации
Зия Алиев - генеральный директор Центрального банка
Ибрагим Гулиев - вице-президент Национальной академии наук
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить израильской стороне уведомление об утвержденном данным распоряжением составе Совместной комиссии.