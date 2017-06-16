Утвержден состав совместной с Израилем межправительственной комиссии со стороны Азербайджана

2017-06-16 20:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об утверждении состава Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля со стороны Азербайджана.

В распоряжении отмечается, что в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль по созданию Совместной комиссии", подписанном 13 декабря 2016 года и утвержденном указом Президента Азербайджана от 23 февраля 2017 года, с азербайджанской стороны утверждается следующий состав Совместной комиссии между правительством Азербайджана и правительством Израиля:

Сопредседатель комиссии:

Микаил Джаббаров - министр образования

Члены комиссии:

Халаф Халафов - заместитель министра иностранных дел

Сахиль Бабаев - заместитель министра экономики

Яхъя Мусаев - заместитель министра оборонной промышленности

Гюльмамед Джавадов - заместитель министра энергетики

Сейфаддин Талыбов - заместитель министра сельского хозяйства

Рауф Гаджиев - заместитель министра экологии и природных ресурсов

Эльсявяр Агаев - заместитель министра здравоохранения

Адалет Велиев - заместитель министра культуры и туризма

Шахин Багиров - заместитель председателя Государственного таможенного комитета

Ниязи Рагимов - заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам

Рамин Мамедов - заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой

Ариф Мамедов - директор Государственной администраций гражданской авиации

Зия Алиев - генеральный директор Центрального банка

Ибрагим Гулиев - вице-президент Национальной академии наук

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить израильской стороне уведомление об утвержденном данным распоряжением составе Совместной комиссии.