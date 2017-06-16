Стала известна причина ДТП с микроавтобусом, в котором пострадали азербайджанцы- ОБНОВЛЕНО-1

2017-06-16 21:04 | www.apa.az | 4

Водитель опрокинувшегося в Калмыкии микроавтобуса "Мерседес Спринт" прошел медицинское освидетельствование, алкоголя в крови у него не обнаружено.

Как передает АПА, об этом РИА Новости сообщил представитель МВД по республике.

«Сам он объяснил, что заснул за рулем», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент одна женщина находится под наблюдением врачей. Остальные получили легкие повреждения и от госпитализации отказались.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что на автодороге "Комсомольский — Артезиан" опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку. В микроавтобусе находились 17 человек, из них девять детей – все граждане Азербайджана. Пострадали 11 человек.

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18:39

Все находившиеся в совершившем аварию микроавтобусе Калмыкии являются гражданами Азербайджана.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Южном региональном центре МЧС.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что на автодороге «Комсомольский — Артезиан» перевернулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку; госпитализированы 10 пострадавших, в том числе семь детей. Сообщалось, что в автобусе находились более 10 граждан Азербайджана.

«В результате опрокидывания микроавтобуса 11 человек, в том числе семь детей, пострадали, они все доставлены в ЦРБ поселка Комсомольский. Всего в микроавтобусе было 17 человек, из них девять детей — все граждане Азербайджана. Они следовали из Нижнего Новгорода в Баку», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП возгорания не было, движение не перекрывалось. Как пояснил представитель МВД по республике, пострадавших в тяжелом состоянии нет.