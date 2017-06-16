Список граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в Калмыкии
2017-06-16 21:02 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Стал известен список граждан Азербайджана, пострадавших сегодня в результате опрокидывания микроавтобуса в Черноземельском районе Калмыкии.
Как сообщили Trend в пятницу в МЧС Республики Калмыкия, состояние 11 человек, в том числе семерых детей, которые пострадали в результате ДТП, стабильное, оценивается как средней тяжести.
По словам сотрудника экстренных служб республики, многие пострадавшие после оказания первой медицинской помощи сообщили, что чувствуют себя нормально, и выразили желание вернуться домой. В то же время отмечается, что в настоящее время врачи проводят консилиум по поводу направления некоторых пострадавших для лечения в столицу республики Элисту.
Что касается причин ДТП, в МЧС сообщили, что они станут известны по завершении расследования.
Отметим, что сегодня на автодороге Комсомольский – Артезиан опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку.
(Автор: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)