Жители поймали проглотившего козу питона – ВИДЕО

2017-06-16 21:12 | www.oxu.az | 2

Жители индийского города Баихата-Чариали, штат Ассам, поймали питона, который проглотил их козу.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

Вокруг гигантской змеи, длина которой составляла более 4,5 метра, собралась толпа. Кто-то сумел набросить на шею пресмыкающегося веревку, чтобы оно не сбежало до прибытия сотрудников экстренных служб.

Зеваки дергали беспомощное животное за хвост, вешали себе на шею и фотографировались с ним в обнимку. После столь плотного обеда питон был не в состоянии дать отпор обидчикам и вяло реагировал на издевательства.

Представители лесной службы Индии, приехавшие по вызову, отвезли пресмыкающееся в лес и отпустили.

С.Б.

