Qadınlar nə istəyir? (VİDEO)

2017-06-16 20:28 | www.trend.az | 2

Bakı. Trend:

Lider televiziyasında iyunun 18-də “Qadınlar nə istəyir” adlı yeni layihə ilk efir gününə start verəcək.

Qadınların maraqlarını əhatə edən bütün mövzular öz əksini bu verilişdə tapacaq.

Verlişin layihə rəhbəri Zaur Əliyev Trend-ə qeyd edib ki, layihə digər qadın verilişlərindən fərqli olacaq.

Bu həftənin bazar günündən etibarən “Qadınlar nə istəyir “ verlişini saat 12:00-da, təkrarını isə həftənin çərşənbə günü 12:30-da izləyə bilərsiniz.

