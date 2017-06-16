Попавший в Калмыкии в ДТП автобус не выполнял рейс из Бакинского автовокзала

2017-06-16 21:21 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Автобус, который попал в ДТП в Черноземельском районе Калмыкии, не является маршрутным автобусом, следующим по маршруту Баку- Нижний Новгород, сказал в пятницу Trend начальник участка Бакинского международного автовокзального комплекса Магомед Абдуллаев.

По его словам, пассажирский автобус, который выполняет этот рейс, утром 16 июня уже прибыл в Баку без каких-либо происшествий.

Список граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в Калмыкии Как сообщили Trend в пятницу в МЧС Республики Калмыкия, состояние 11 человек, в том числе семерых детей, которые пострадали в результате ДТП, стабильное, оценивается как средней тяжести.

(Автор: Самир Али.)