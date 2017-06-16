Водитель опрокинувшегося в Калмыкии автобуса заснул за рулем - МВД

2017-06-16 21:25 | www.trend.az | 2

Водитель опрокинувшегося в Калмыкии микроавтобуса "Мерседес Спринт" прошел медицинское освидетельствование, алкоголя в крови у него не обнаружено, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что на автодороге "Комсомольский — Артезиан" опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку; госпитализированы 10 пострадавших, в том числе семь детей. Сообщалось, что в автобусе находились более 10 граждан Азербайджана. Позже в ЮРЦ МЧС агентству подтвердили, что в микроавтобусе находились 17 человек, из них девять детей – все граждане Азербайджана. Пострадали 11 человек.

"Водитель прошел медицинское освидетельствование, алкоголя в крови у него не обнаружено. Сам он объяснил, что заснул за рулем", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент одна женщина находится под наблюдением врачей. Остальные получили легкие повреждения и от госпитализации отказались. Ранее в МЧС сообщили, что тяжелых повреждений никто в результате ДТП не получил. Микроавтобус следовал из Нижнего Новгорода в Баку.