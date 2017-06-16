Календарь и молитва 22 дня месяца Рамазан

2017-06-16 21:41 | www.oxu.az | 2

Oxu.Az представляет своим читателям календарь и молитву 22 дня священного месяца Рамазан.

22 рамазан 1438 – 17 июня 2017

Имсак: 03:08

Ифтар: 20:30

Молитва 22 дня:

Allahumməftəh li fihi əbvabə fəzlik. Və ənzil əleyyə fihi bərəkatik. Və vəffiqni fihi limucibati mərzatik. Və əskinni fihi buhbuhati cənnatik. Ya mücibə də-vətil-muztərrin

Перевод:

О Аллах! Отвори предо мною в этом месяце врата Своей милости и щедрости, ниспошли Свое благословение, окажи мне помощь в совершении того, что вызовет Твое довольство и введи меня в рай. О Внемлющий просьбам несчастных рабов!

С.Б.

