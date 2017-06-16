Трамп заявил об отмене решения Обамы по нормализации отношений с Кубой

2017-06-16 22:05 | www.apa.az | 2

Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет одностороннюю сделку предыдущей администрации с Кубой по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил выступая в Майами.

"Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией", - сказал Трамп, подчеркнув, что решение "вступает в действие немедленно".

Трамп призвал Кубу разработать новое соглашение, которое будет отвечать интересам народов обеих стран.