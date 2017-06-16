Скончался Фуад Мусаев

2017-06-16 21:59 | www.oxu.az | 2

В Москве на 79-м году жизни скончался I секретарь горкома партии, первый глава АФФА Фуад Мусаев.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили haqqin.az близкие покойного.

Фуад Мусаев часто ездил в Москву на медицинское обследование. Вчера у него отказали почки, после чего он впал в кому. Фуад Мусаев ушел из жизни сегодня в 12:00.

В разные годы Фуад Мусаев занимал должности депутата Верховного Совета Азербайджанской ССР, зампреда Совмина АзССР.

С 1983 по 1988 годы Фуад Мусаев был первым секретарем горкома Баку, после чего занял пост секретаря секретаря по экономике и строительству ЦК.

В годы независимости Азербайджана, Фуад Мусаев был избран на должность президента Футбольной федерации Азербайджана и возглавлял ее на протяжении долгих лет.

Сын Фуада Мусаева в настоящее время является заместителем постоянного представителя Азербайджана в ООН.

С.Б.

