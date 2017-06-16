В мире сохраняется опасность ядерной войны - Мубариз Гурбанлы

2017-06-16 22:07 | www.trend.az | 2

БАКУ/ Trend/ - Сегодня в мире сохраняется опасность ядерной войны. Об этом сказал в пятницу председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы на XIV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Фундаментальные принципы Целей устойчивого развития: правовое равенство, национальные приоритеты и сотрудничество".

"Сегодня наша планета сталкивается с очень серьезными проблемами. Международные организации работают над решением этих проблем. Сегодня в мире все еще сохраняется опасность ядерной войны", - сказал он.

По словам Гурбанлы, также существуют такие проблемы как терроризм, демографический кризис, социальное неравенство, нехватка продовольствия и экологические проблемы.

По его словам, для обеспечения осуществления целей устойчивого развития все страны должны сплотиться.

"В мире существуют более 160 конфликтных точек. Никто не застрахован от терроризма", - сказал Гурбанлы.

Он также отметил, что Азербайджан принимал непосредственное участие в реализации целей устойчивого развития и готов поделиться с другими странами своим успехом в этом деле.

(Автор: Эльчин Мехтиев)