Трамп заявил о полной отмене сделки Обамы с Кубой

2017-06-16 22:19 | www.oxu.az | 2

Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет одностороннюю сделку предыдущей администрации с Кубой по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил выступая в Майами.

«Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией», - сказал Трамп, подчеркнув, что решение «вступает в действие немедленно».

Трамп призвал Кубу разработать новое соглашение, которое будет отвечать интересам народов обеих стран.

C.Б.

