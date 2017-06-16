Азербайджанские студенты смогут погасить академическую задолженность до армии

2017-06-16 22:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане, начиная с текущей экзаменационной сессии, военнообязанные студенты, имеющие 1-2 академические задолженности, смогут пойти служить в армию после их погашения.

Об этом в пятницу сказал заведующий отделом науки, высшего и среднего специального образования минобразования Ягуб Пириев на пресс-конференции, проведенной в связи с изменениями в "Правила организации учебного процесса по кредитной системе в вузах на ступенях бакалавриата и магистратуры и на ступени магистратуры в Национальной академии наук Азербайджана".

Пириев отметил, что если раньше у студентов имелись академические задолженности, они могли их погасить только после прохождения воинской службы, и вынуждены были служить полтора года.

"Теперь же военнообязанные студенты смогут пойти служить в армию, погасив долги по 1-2 предметам после завершения экзаменационной сессии. Сессии в вузах длятся до пятого июля. Этим студентам будет дана возможность погасить академическую задолженность. Но это касается только тех, у кого одна или две задолженности. Затем для них будет создана возможность сдать государственный экзамен, защитить диплом и только после этого они пополнят ряды армии", - сказал заведующий отделом.

Представитель министерства отметил, что сегодня в министерстве будет проведено заседание с участием проректоров, где будут даны соответствующие поручения. По его словам, сегодня IV курс оканчивают примерно 2000 студентов. Согласно проведенному анализу, шесть процентов оканчивающих вузы студентов имеют одну или две академические задолженности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)