В Карабахе уничтожены трое армянских солдат

2017-06-16 22:39 | www.oxu.az | 3

В результате боев в Нагорном Карабахе убиты трое армянских солдат.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Согласно информации армянской стороны, в 6 часов вечера один из оборонительных участков армян подвергся обстрелу из гранатометов.

В результате были убиты военнослужащие Матинян Араик Рудикович (1997 г.р.), Петросян Виген Жирайрович (1997 г.р.) и Саргсян Вардан Цовакович (1997 г.р.).

С целью выяснения деталей инцидента армянская сторона начала расследование.

Отметим, что согласно сообщению Минобороны Азербайджана сегодня военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Шахвеледов Султан Нияз оглы стал шехидом при отражении провокации подразделений вооруженных сил Армении.

С.Б.

