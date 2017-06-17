Возвращавший мяч сопернику игрок забил с центра поля – ВИДЕО

2017-06-17 00:24 | www.oxu.az | 2

Полузащитник южноафриканского клуба «Стелленбош» Петрус Шитемби возвращал мяч по правилу фэйр-плэй во время домашнего матча с «Блэк Леопрадс» и забил с центра поля.

Как передает Oxu.Az, видеозапись момента появилась на YouTube-канале SuperSport.

На 65-й минуте при счете 2:0 в пользу гостей игрок «Блэк Леопардс» получил повреждение. Мяч перешел к футболистам «Стелленбоша», которые решили вернуть его сопернику. После удара Шитемби мяч с отскоком от газона перелетел через вратаря и оказался в воротах. В результате гол был засчитан. Тем не менее, встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.

С.Б.

