В Азербайджане усиливается контроль за деятельностью в сфере торговли и производства с целью налогообложения

2017-06-17 00:14 | www.trend.az | 7

БАКУ/ Trend/ - Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева утверждены "Порядок ведения учета доходов и расходов в сфере оптовой торговой деятельности с целью налогообложения" и "Порядок ведения учета доходов и расходов в сфере производственной деятельности с целью налогообложения".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению в соответствие с данным указом актов Президента; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с данным указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству по налогам поручено обеспечить контроль над серьёзным соблюдением налогоплательщиками требований обоих Порядков, утвержденных настоящим указом, решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Порядки вступили в силу с 15 июня 2017 года.