Объявлена программа гоночного уик-энда "Формулы-1" в Баку

2017-06-17 00:26 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Стали известны детали проведения мероприятий в рамках гонки Формулы 1 в Баку в период с 22 по 25 июня, говорится в сообщении операционной компании Baku City Circuit.

Программа мероприятий гоночного уик-энда 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1 состоит из спортивной и развлекательной частей. Основная развлекательная зона будет располагаться на Бакинском приморском бульваре на участке от трибуны Абшерон у морского вокзала до трибуны Азнефть на одноименном круге. Доступ в эту зону для обладателей билетов Ф1 будет открыт 22 июня с 14:00, тогда как с 23 по 25 июня болельщики Ф1 смогут войти в эту зону, начиная с 10:00. Кульминацией ежедневных развлекательных мероприятий на бульваре 23-24-25 июня станут зажигательные концерты мировых звезд - Таркан, Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas, и Мэрайя Кэри.



Глава коммерческого департамента Операционной Компании Baku City Circuit Бюлент Озердим отметил, что наряду с концертной программой также предусмотрены многочисленные развлекательные мероприятия: “В этом году мы подготовили богатую развлекательную программу, которая создаст атмосферу праздника на открытом воздухе. Гран При Азербайджана Формулы 1 подарит посетителям яркие впечатления, сочетая в себе волнение за своего кумира, соревнующегося на самой скоростной городской трассе Ф1, с незабываемыми ощущениями от участия в развлекательных мероприятиях. Таким образом, вы сможете воочию ознакомиться с миром Формулы 1 и провести невероятные выходные с семьей. Приглашаю всех присоединиться к нам на следующей недели и подарить себе великолепное настроение.”



Близкое знакомство с Формулой 1

Чтобы сблизи ознакомиться с миром Формулы 1, владельцы 4-дневных билетов смогут присоединиться к прогулке по пит-лейну, которая будет организована в четверг 22 июня с 19:00 до 20:30. В ходе прогулки гости пройдут вдоль гаражей команд по всему питлейну, увидят приготовления к гоночным заездам, а также тренировки пит-стопов. Посетители смогут пройти к Питлейну с зоны F1 Village, которая находится рядом с главной трибуной Абшерон.



Ежедневно, начиная с 11:00 в течение 23-24-25 июня, будут проходить автограф-сессии пилотов Формулы 1, где каждый желающий сможет встретиться с кумирами “королевских гонок”, включая пилотов Ferrari, Mercedes, Red Bull и другими. Автограф-сессии пройдут на сцене F1 Village и время их проведения можно узнать на сайте www.bakucitycircuit.com. Учитывая популярность автограф-сессий, болельщикам рекомендуется прийти на встречу с пилотами пораньше.



Кроме того, болельщики смогут попробовать себя в качестве гонщика на специальных симуляторах, которые будут находиться в Игровых зонах вдоль Бакинского бульвара, а также посоревноваться на быстрое проведение пит-стопа.



Приобщение к национальной культуре Азербайджана

За время проведения уикэнда Гран При Азербайджана Формулы 1 гости столицы смогут приобщиться к национальной культуре Азербайджана. Так, посетители развлекательной зоны смогут ознакомиться с секретами народных ремесел Азербайджана: ковроткачества, художественного стекла, лоскутной работы, чеканки, резьбы по дереву, изготовления миниатюрных национальных музыкальных инструментов, вышивки, росписи келагаи и т.д.



Многочисленные представления шоуменов и аниматоров

Порадуют гостей Гран При Азербайджана многочисленные представления со стороны акробатов, цирковых артистов, актеров пантомима и артистов на ходулях. На всем протяжении развлекательной зоны, владельцы билетов Ф1 смогут стать свидетелями карнавального шествия, национальных танцев, а также шоу аниматоров, среди которых знаменитые трансформеры, Mirror People и Spandy Andy.



Развлечения для детей

Baku City Circuit также позаботилась о самых маленьких посетителях гоночного уикэнда и предусмотрела мероприятия для семей с детьми. Таким образом, будет организована специальная детская автошкола, где дети смогут познакомиться с правилами дорожного движения в веселой и непринужденной атмосфере. Дети постарше смогут вовлечься в другие интерактивные и коллективные состязания.



Развлекательная программа в парках имени Сабира и Сахиль

Операционная Компания Baku City Circuit предлагает доступные билеты в новые развлекательные зоны в парках имени Сабира и Сахиль. Эти билеты предоставляют доступ только к мероприятиям в этих зонах и не позволяют войти в развлекательную зону на Бакинском бульваре. Программа развлечений в парках будет проходить в пятницу 23 июня с 11:30 до 19:30, в субботу 24 июня с 11:00 до 19:00 и в воскресенье 25 июня с 11:00 до 14:00.



В этих зонах будут организованы выступления нагаристов (исполнителей музыкальных композиций на национальном ударном инструменте), известных местных диджеев и национальных танцев, а также шоу на воздушном шаре.



Компания Baku City Circuit предлагает различные категории билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1. Вы можете приобрести билеты в различных пунктах продажи билетов. Для получения дополнительной информации билетах, пожалуйста, посетите нас по адресу: www.bakucitycurcuit.com.