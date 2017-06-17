У берегов Японии американский эсминец столкнулся с торговым судном

2017-06-17 01:21 | www.apa.az | 3

Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном к юго-западу от японского города Йокосука.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ВМФ США.

Сообщается, что эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном в 56 морских милях (103,7 километра) к юго-западу от Йокосуки. Число пострадавших устанавливается.

Сообщается, что ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.