У берегов Японии американский эсминец столкнулся с торговым судном
2017-06-17 01:21 | www.apa.az | 3
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном к юго-западу от японского города Йокосука.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ВМФ США.
Сообщается, что эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном в 56 морских милях (103,7 километра) к юго-западу от Йокосуки. Число пострадавших устанавливается.
Сообщается, что ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.