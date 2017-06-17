Состояние конгрессмена, раненного под Вашингтоном, улучшилось

2017-06-17 01:45 | www.apa.az | 3

Состояние раненного во время вооруженной атаки в среду конгрессмена Стива Скализа улучшилось за последние 36 часов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, стрельба произошла в среду в городе Александрия (штат Виргиния), где группа конгрессменов и их помощников играла в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и позднее скончался в больнице.

Накануне Скализа вновь прооперировали. В ходе нападения он получил ранение в бедро, были повреждены внутренние органы.