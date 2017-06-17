В Венесуэле в ходе протестов убили еще одного человека

2017-06-17 02:18 | www.apa.az | 2

Еще один человек погиб в пятницу в ходе протестов в Венесуэле.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, 24-летний мужчина получил ранение в лицо. Он скончался по дороге в госпиталь.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших уже достигло 70.