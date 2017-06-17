При столкновении эсминца и контейнеровоза в Японии пропали семь человек - ОБНОВЛЕНО

2017-06-17 03:07 | www.apa.az | 3

С семью членами экипажа не удается установить связь, еще один человек пострадал в результате столкновения американского эсминца и филиппинского контейнеровоза в 20 километрах от берега японской префектуры Сидзуока.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NHK.

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8315 тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 26 тысяч тонн).

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Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном к юго-западу от японского города Йокосука.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ВМФ США.

Сообщается, что эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном в 56 морских милях (103,7 километра) к юго-западу от Йокосуки. Число пострадавших устанавливается.

Сообщается, что ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.