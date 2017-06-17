Глава МИД Турции обсудил с королем Саудовской Аравии катарский кризис

2017-06-17 03:17 | www.trend.az | 3

БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Саудовскую Аравию встретился с королем Салманом бин Абдулазиз аль-Саудом, передает Анадолу.

В ходе встречи стороны отсудили катарский кризис и другие региональные вопросы.

Пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Как заявил ранее Мевлют Чавушоглу, Анкара огорчена решением ряда арабских стран разорвать дипотношения с Катаром и призывает к продолжению диалога.