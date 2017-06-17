Госсекретарь США отменил визит в Мексику из-за ситуации вокруг Катара

2017-06-17 04:33 | www.trend.az | 3

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отменил запланированный на следующую неделю визит в Мексику для участия в заседании генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) и встрече глав МИД организации, передает РИА Новости.

По сообщению госдепартамента, такое решение было принято из-за необходимости сосредоточить внимание Тиллерсона на ближневосточной тематике, а именно – ситуации вокруг Катара и других стран Персидского залива.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

"Госсекретарь продолжит свои усилия по уменьшению напряженности в регионе Ближнего Востока посредством встреч и телефонных переговоров с представителями стран Персидского залива и региональными лидерами", — говорится в заявлении.

При этом, США на встрече глав МИД в рамках генассамблеи ООН в мексиканском Канкуне будет представлять заместитель госсекретаря Джон Салливан. Заседание начнется 19 июня.