Гавана заявила, что новая политика США против Кубы не достигнет результата

2017-06-17 04:41 | www.apa.az | 3

Власти Кубы заявили в пятницу вечером, что новая политика Вашингтона по отношению к острову Свободы не достигнет своего результата.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении правительства Кубы.

"Новые меры по усилению блокады, которые обречены на провал, как это часто бывало в прошлом, не достигнут своей цели ослабить революцию или сломить кубинский народ, сопротивление которого агрессии любого типа и рода доказано на протяжении почти семи десятилетий", – говорится в коммюнике кубинского правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.