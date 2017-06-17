При инциденте с эсминцем ВМС США в Японском море пострадали два человека - ОБНОВЛЕНО-1

2017-06-17 06:03 | www.apa.az | 3

Двое ранены в результате столкновения филиппинского судна и американского эсминца, один из раненых — капитан военного корабля, он доставлен в больницу в стабильном состоянии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают ВМС США.

"К этому времени два человека нуждались в медицинской эвакуации. Один из них — командир (эсминца) Fitzgerald Брайс Бенсон, который был доставлен в госпиталь ВМС США на Йокосука, он в стабильном состоянии. Идет эвакуация второго раненого", — сообщила пресс-служба ВМС США.

Эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном ACX Crystal, шедшим под флагом Филиппин. Инцидент произошел к юго-западу от японского города Йокосука в 02.30 по местному времени в субботу.

В управлении Береговой охраны Японии, отвечающем за регион вблизи Токийского залива, сообщили ТАСС, что пять катеров, а также авиация направлены на поиски пропавших без вести семерых членов экипажа эсминца.

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03:07

С семью членами экипажа не удается установить связь, еще один человек пострадал в результате столкновения американского эсминца и филиппинского контейнеровоза в 20 километрах от берега японской префектуры Сидзуока.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телекомпания NHK.

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8315 тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 26 тысяч тонн).

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01:21

Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном к юго-западу от японского города Йокосука.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении ВМФ США.

Сообщается, что эсминец USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном в 56 морских милях (103,7 километра) к юго-западу от Йокосуки. Число пострадавших устанавливается.

Сообщается, что ВМС США обратились к береговой охране Японии за помощью.