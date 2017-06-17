Астрономы Узбекистана открыли сверхновую звезду

2017-06-17 07:25 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - На Майданакской обсерватории Астрономического института Академии наук Узбекистана в конце мая была обнаружена вспышка сверхновой звезды, сообщается на сайте Академии наук.

В сообщении указывается, что вспышка произошла в спиральной галактике NGC 3938 в созвездии Большой медведицы. Сверхновая звезда, получившая номер SN 2017ein, обнаружена в рамках программы международного сотрудничества с ведущими обсерваториями мира по мониторингу близлежащих галактик.

Астрономы Узбекистана продолжают вести непрерывный мониторинг SN 2017ein с целью детального изучения изменения блеска этой звезды.

На конечной стадии своего развития некоторые звезды взрываются. В этот момент выбрасывается огромное количество раскаленного в недрах звезды вещества. На месте еле заметной или вовсе не видимой с Земли звездочки возникает ярчайшая звезда.

Наблюдение таких явлений проливает свет на понимание фундаментальных вопросов мироздания: эволюции звезд. В зависимости от массы остатка на месте вспыхнувшей звезды образуется нейтронная звезда или черная дыра, отмечается на сайте АН.

Майданакская высокогорная астрономическая обсерватория основана в 1970 году на западной части плато Майданак (Кашкадарьинская область, юг Узбекистана) на высоте 2,5 километра. С 1990-х годов обсерватория принадлежит Астрономическому институту имени Мирзо Улугбека при Академии наук Узбекистана, является одной из структурных единиц Китабского комплекса высокогорных астрономических обсерваторий. Обсерватория Майданак уникальна по своим высококачественным атмосферным условиям и географическому местоположению.

(Автор: Демир Азизов)