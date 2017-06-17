В Баку, Сумгаите, Абшероне и Нахчыване проводятся выпускные экзамены

2017-06-17 08:00 | www.apa.az | 3

Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит централизованные выпускные экзамены для учеников IX и XI классов средних школ в Баку, Сумгаите, Абшероне и Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, на экзамене ожидается участие 76 636 учеников

Экзамен для выпускников IX класса начнется в 10:00, XI класса – в 15:00.

Контроль за экзаменами будут осуществлять 264 руководителя и 3356 наблюдателей.