На рынке недвижимости Баку наблюдается активность

2017-06-17 08:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цены на рынке недвижимости Баку в мае 2017 года выросли на 1,37 процента, сообщил Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрет Ибрагимов.

По его словам, с начала года рынок демонстрирует активность, которая продолжается несмотря на летние месяцы.

"Во всех секторах по итогам мая наблюдался рост, за исключением рынка коммерческих объектов и их аренды. Так рынок продажи коммерческих объектов сократился за отчетный период на 1,22 процента, а рынок их аренды - на 2,88 процента", - отметил Ибрагимов.

Наибольший рост, по словам Ибрагимова, наблюдался на рынке жилья, а наименьший - на земельном рынке.

"Так цены на первичном рынке жилья выросли в мае на 5,04 процента, а на вторичном - на 3,81 процента. Цены на рынке аренды жилья увеличились на 2,96 процента, а земельный рынок - на 0,08 процента", - отметил эксперт.

Как ранее отмечал Абдуллаев, в 2017 году рынок недвижимости может вырасти на десять процентов, чему может поспособствовать постепенная адаптация населения к текущей ситуации и восстановление деятельности Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ).

Напомним, что в 2016 году цены на рынке недвижимости Баку в долларовом эквиваленте снизились на 31,53 процента.

(Автор: Анвар Мамедов)