В Азербайджане проводятся выпускные экзамены

2017-06-17 08:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В субботу Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит централизованные выпускные экзамены для учащихся IX и XI классов средних общеобразовательных школ в Баку, Сумгайыте, Абшероне и Нахчыванской Автономной Республике, говорится в сообщении ГЭЦ.

Согласно сообщению, на экзамене ожидается участие 76 636 учеников (43 781 из IX класса и 32 855 из XI класса).



Контроль за экзаменами будут осуществлять 264 руководителя и 3356 наблюдателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева)