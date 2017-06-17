Полиция освободила трех подозреваемых в деле о терактах в Лондоне
2017-06-17 09:06 | www.oxu.az | 3
Полиция Великобритании освободила еще трех задержанных по подозрению в причастности к терактам на Лондонском мосту, сообщается на сайте полиции Лондона.
Как передает Oxu.Az со ссылкой РИА Новости, по данным полиции, ранее были отпущены еще 17 задержанных.
Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией.
Скотланд-Ярд сообщил, что жертвами теракта стали восемь человек.