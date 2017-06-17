Президент Вануату Балдвин Лонсдейл cкончался

2017-06-17 09:03 | www.trend.az | 3

Президент Вануату Балдвин Лонсдейл скончался в результате сердечного приступа, передает РИА Новости со ссылкой на Новозеландское радио.

Лонсдейл скончался в больнице в столице Вануату Порт-Виле, куда был доставлен накануне после того, как почувствовал себя плохо.

Лонсдейл был избран президентом Вануату в 2014 году.

Согласно конституции страны, новый президент Вануату должен быть выбран членами парламента и председателями региональных правительств в течение трех недель.