Госсекретарь США отменил визит в Мексику

2017-06-17 09:15 | www.oxu.az | 3

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отменил запланированный на следующую неделю визит в Мексику для участия в заседании генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) и встрече глав МИД организации.

Как передает Oxu.Az со сслыкой на РИА Новости, такое решение было принято из-за необходимости сосредоточить внимание Тиллерсона на ближневосточной тематике, а именно – ситуации вокруг Катара и других стран Персидского залива.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

«Госсекретарь продолжит свои усилия по уменьшению напряженности в регионе Ближнего Востока посредством встреч и телефонных переговоров с представителями стран Персидского залива и региональными лидерами», — говорится в заявлении.

С.С.

