В ВМФ США заявили о четырех пострадавших в инциденте с эсминцем

2017-06-17 09:27 | www.oxu.az | 4

Представитель ВМФ США подтвердил, что четыре моряка получили травмы и семь - пропали без вести при столкновении эсминца Fitzjerald с торговым судном у берегов Японии.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, один из пострадавших - капитан корабля.

Ранее о пропавших и раненых сообщили представители японской береговой охраны, которая помогает доставить моряков на берег.

Военный корабль получил ущерб от столкновения с тяжелым контейнеровозом. У судна поврежден правый борт, в котором образовались несколько пробоин.

С.С.

