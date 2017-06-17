В ВМФ США заявили о четырех пострадавших в инциденте с эсминцем
2017-06-17 09:27 | www.oxu.az | 4
Представитель ВМФ США подтвердил, что четыре моряка получили травмы и семь - пропали без вести при столкновении эсминца Fitzjerald с торговым судном у берегов Японии.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, один из пострадавших - капитан корабля.
Ранее о пропавших и раненых сообщили представители японской береговой охраны, которая помогает доставить моряков на берег.
Военный корабль получил ущерб от столкновения с тяжелым контейнеровозом. У судна поврежден правый борт, в котором образовались несколько пробоин.