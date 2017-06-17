На выпускных экзаменах ожидается участие 76 636 учеников
2017-06-17 09:44 | www.oxu.az | 3
Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит централизованные выпускные экзамены для учеников IX и XI классов средних школ в Баку, Сумгаите, Абшероне и Нахчыванской Автономной Республике.
Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, на экзамене ожидается участие 76 636 учеников.
Экзамен для выпускников IX класса начнется в 10:00, XI класса – в 15:00.
Контроль за экзаменами будут осуществлять 264 руководителя и 3356 наблюдателей.