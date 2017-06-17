В Туркменистане собрана четверть урожая пшеницы

2017-06-17 09:51 | www.trend.az | 3

АШХАБА /Trend/ - Земледельцы Туркменистана к 16 июня на 25 процентов выполнили государственный заказ на производство пшеницы, говорится в сообщении туркменского правительства.

Хлебная страда стартовала 7 июня в четырех из пяти велаятах (областях) Туркменистана. Хлеборобы самого северного региона страны – Дашогузского велаята присоединились к жатве 14 июня. Всего с начала кампании собрано 400 тысяч тонн пшеницы.

Одновременно с косовицей на полях осуществляются сбор соломы, вспашка земли и сев промежуточных культур.

В этом году с площади 760 тысяч гектаров запланировано собрать 1600 тысяч тонн зерна. Туркменистан удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)