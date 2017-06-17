В Ашхабаде создан исполком Международного фонда спасения Арала

2017-06-17 09:55 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане, председательствующем в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в 2017-2019 годах, создан исполком фонда, пишет в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".

Соответствующее решение на заседании правительства подписал президент МФСА, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В статье приводятся слова главы Туркменистана о том, что Международный фонд спасения Арала является универсальной платформой взаимодействия стран региона в целях преодоления последствий Аральского кризиса, улучшения экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.

Созданный в девяностые годы МФСА при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшения экологической обстановки в районе Приаралья. Аральская проблема затронула север Туркменистана.

Дашогузская область подверглась негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель. Международному фонду спасения Арала в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН. Туркменистан будет председательствовать в данной организации в 2017 - 2019 годах.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)