Президент Вануату cкончался

2017-06-17 10:03 | www.apa.az | 3

Президент Вануату Балдвин Лонсдейл скончался в результате сердечного приступа.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Лонсдейл скончался 16 июня в больнице в столице Вануату Порт-Виле, куда был доставлен накануне после того, как почувствовал себя плохо.

Лонсдейл был избран президентом Вануату в 2014 году.

Согласно конституции страны, новый президент Вануату должен быть выбран членами парламента и председателями региональных правительств в течение трех недель.