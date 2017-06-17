Samsung UHD TV Curved – жизнь, какая она есть

2017-06-17 10:00 | www.oxu.az | 3

Мы давно уже не просто смотрим телевизор, сегодня телевизоры – это настоящие мультимедийные центры. Современный зритель очень требователен, ему необходимы новые функции, более естественная и улучшенная «картинка».

Если с обычными плоскими телевизорами нам приходилось выстраивать целый план по размещению и долго настраивать угол «поворота» экрана, чтобы изображение не отсвечивалось, то с новым «изогнутым» дисплеем от Samsung можно просто получать удовольствие от просмотра. Особая изогнутая форма экрана Samsung UHD TV Curved дает возможность увидеть весь экран на одинаковом расстоянии от точки обзора, что позволяет лучше рассмотреть детали даже в углах экрана.

Наряду с расширенной визуализацией UHD TV Curved также заботится о вашем зрении и не утомляет ваши глаза. Изогнутый экран Samsung UHD TV Curved визуально окружает и обеспечивает необыкновенное погружение в атмосферу происходящего на экране.

Кроме того, в новом Samsung UHD TV Curved используется инновационная технология автоматического повышения качества изображения, которая гарантирует отличное качество воспроизведения телепередач и фильмов независимо от качества сигнала, в 4 раза превосходящее разрешение Full HD. Сначала эта технология воспринимает сигнал источника – это может быть, HD или даже SD, и анализирует его. Затем она уменьшает шумы и увеличивает разрешение видео, а также повышает детализацию. Во время просмотра любого видео, Ваш UHD-телевизор от Samsung может улучшить его так, что Вы сразу будете наслаждаться качеством изображения близким к Ultra High Definition.

В Samsung UHD TV Curved используются самые уникальные и современные технологии. Например, технология Auto Depth Enhancer значительно усиливает чувство глубины изображения. Принцип работы этой технологии базируется на делении каждого кадра на зоны – фоновая зона, центральная зона, фронтальная зона – путем анализа подобности яркости и цвета. После этого технология Auto Depth Enhancer автоматически оптимизирует уровень контрастности для каждой зоны, чтобы зритель получил усиленное чувство глубины для более захватывающего просмотра.

Невероятная яркость изображения на Samsung UHD TV Curved обеспечивается технологией HDR. «Расширенный динамический диапазон» («High Dynamic Range») - это динамический диапазон передачи цвета, позволяющий сохранить исходное качество изображения и донести его до зрителя. Расширение диапазона позволило UHD TV Curved воспроизводит миллиарды тончайших цветовых тонов. Диапазон передачи цветовых оттенков теперь расширился настолько, что белое стало «белее», а черное - «чернее» и даже в затемненных участках, возможно, разглядеть все цвета.

Samsung UHD TV Curved, имеет в спецификации технологию Active Crystal Color, которая расширяет цветовую палитру изображения, благодаря этому контент на экране вашего телевизора становится более живой. Технология Active Crystal Color позволяет усилить красный и зеленый цвет, благодаря улучшению подсветки, что создает насыщенную цветопередачу. В тоже время уменьшается и потребление энергии.

Samsung UHD TV Curved - это так же безупречный элемент декора, который украсит любой дом. Это не просто телевизор, а произведение искусства, которое сочетает в себе современный стиль, изогнутый экран и материалы высокого качества. Благодаря продуманным дизайнерским решениям Samsung UHD TV Curved гармонично дополнит любой интерьер.

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С.Б.

